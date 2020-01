Pogoda na dziś i weekend: smog, przymrozki i mgła. IMGW wydaje ostrzeżenia

Dzisiejsza pogoda daleka jest od ideału. Smog, przymrozki oraz alerty IMGW w związki z gęstymi mgłami - to czeka mieszkańców Polski. Aby zapoznać się z jakością powietrza w miejscu swojego zamieszkania, warto skorzystać z mapy Airly.

Trochę lepiej będzie w Warszawie i Lublinie, gdzie normy zostały przekroczone prawie czterokrotnie. Mieszkańcom tych miast i okolic, zaleca się nie opuszczanie swoich domów, jeśli nie będzie to konieczne. Aby sprawdzić stan jakości i poziom zanieczyszczenia w swoim miejscu zamieszkania warto skorzystać z mapy Airly .

Fatalna jakość powietrza to nie jedyne, co będzie doskwierać dziś mieszkańcom wielu rejonów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z gęstymi mgłami. Alerty dotyczą województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Instytut zaleca przed wyjściem z domu sprawdzać najnowsze komunikaty pogodowe, co możecie zrobić np. w serwisie Pogoda WP.pl.