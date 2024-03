Pod Poznaniem pojawi się potężny laser. Pomoże nam śledzić kosmiczne śmieci

Laser będzie służył do mierzenia odległości do obiektów typu śmieci kosmiczne. My już takie pomiary robimy, ale obecnie obejmują one wyłącznie duże obiekty śmieciowe, czyli obiekty o średnicy kilku metrów np. osłony rakiet nośnych. Nowe rozwiązanie pozwoli jednak obserwować znacznie mniejsze obiekty śmieciowe. Będzie to więc zmiana nie tylko jakościowa, ale i ilościowa, bo w ramach projektu przewidujemy śledzenie co najmniej 300 obiektów śmieciowych. Mam tu na myśli obiekty o średnicach kilkudziesięciu centymetrów.