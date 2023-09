Pijesz kawę? Jeśli tak, to dobrze. Jest ku temu ważny powód

Myszy z grupy doświadczalnej przez 30 dni otrzymywały trygonelinę, a następnie porównywano ich zdolności uczenia się i zapamiętywania drogi do platformy w tzw. labiryncie wodnym Morrisa z myszami z grupy kontrolnej. Labirynt wodny Morrisa jest to basen wypełniony wodą, w którym umieszczona jest platforma, na którą gryzonie mogą się wspinać. Zwierzęta uczą się rozpoznawać drogę do niej na podstawie różnych wskaźników w basenie, dlatego za każdym razem drogę do platformy powinny pokonywać szybciej.