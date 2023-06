Pierwszy raz zauważono go w Ukrainie. Polski AWRU trudno też spotkać w kraju

AWRU został osadzony na podwoziu samochodu ciężarowego JELCZ P662D.35. Posiada czteroosobową kabinę opancerzoną JELCZ 144 i napęd 6×6. Pojazd został przystosowany do jazdy w warunkach terenowych, co znacznie ułatwia mu wykonywanie przypisywanej roli. Maszyna jest przeznaczona do diagnostyki oraz napraw sprzętu wojskowego w warunkach polowych np. remontu uzbrojenia i elektroniki, czy dostarczania podzespołów i części zamiennych. Ukraińcy najprawdopodobniej wykorzystują AWRU właśnie w takim celu - do naprawy zniszczonego sprzętu lub jego modernizacji.