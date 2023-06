Balony wojskowe tworzone w Polsce. Historia, która nie miała happy endu

Były to balony wykorzystywane do celów cywilnych - zawodów sportowych, badań meteorologicznych, czy transportu poczty. Co ciekawe, w zakładach prowadzono też działalność eksperymentalną. To tutaj uszyto zaprojektowaną przez Józefa Paszczora powłokę "Gwiazdy Polski", czyli największego na świecie tradycyjnego balonu stratosferycznego wielokrotnego użytku. Gotowy do lotu miał wysokość 120 m. Niestety wybuch wojny we wrześniu 1939 r. zmusił zakłady do zaprzestania działalności.