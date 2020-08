Perseidy 2020 już dziś w nocy. Jak znaleźć rój meteorów na niebie?

Co to są Perseidy?

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorytów, który możemy co roku obserwować na niebie. Pojawiają się zawsze latem pomiędzy 17 lipca a 24 sierpnia, ale maksimum roju (czas, kiedy można zaobserwować najwięcej “spadających gwiazd”) przypada na 11-13 sierpnia.

Rój związany jest z kometą 109P/Swift-Tuttle, odkrytą ponad 150 lat temu. I chociaż nazywamy je "spadającymi gwiazdami", to w rzeczywistości są meteoroidami, które wchodząc w atmosferę Ziemi, zaczynają płonąć i stają się widoczne dla obserwatorów nocnego nieba. Sama nazwa pochodzi od konstelacji Perseusza, w której znajduje się radiant roju. Radiant to punkt na niebie, z które meteoryty "wylatują".

Obserwacja Perseidów nie wymaga specjalnego przygotowania ani profesjonalnego sprzętu. Jednak nie wystarczy spojrzeć w niebo, by zobaczyć "spadające gwiazdy". Przede wszystkim warto poznać choć trochę nocne niebo, by odnaleźć konstelację Perseusza, by orientacyjnie wiedzieć, gdzie mogą pojawić się Perseidy.