Pogoda na 11 sierpnia. IMGW ostrzega przed upałami i burzami

IMGW przedłuża pomarańczowy i żółty alert meteorologiczny na kolejny dzień. Niebezpieczne warunki pogodowe będą obowiązywać na zachodzie kraju. Sprawdź dokładnie, gdzie jest burza, a gdzie termometry wskażą najwyższe liczby.

Kolejny dzień niebezpiecznych upałów. Termometry w niektórych regionach kraju będą wskazywały powyżej 30 stopni Celsjusza. W związku, z czym IMGW wydało ostrzeżenie 2. stopnia (pomarańczowy alarm) dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Gdzie jest burza?

Dodatkowo w całej południowej Polsce można spodziewać się silnych burz, które mogą prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Przez województwa opolskie i wielkopolskie może też przejść grad. Burzom i gradobiciu będą towarzyszyć wichury, co wiąże się z wydaniem przez synoptyków żółtego alarmu (ostrzeżenie 1. stopnia).

- Będą to niezorganizowane, rozproszone pojedyncze komórki (burzowe - przyp. redakcji) lub niewielkie struktury wielokomórkowe. Opady deszczu towarzyszące burzom przeważnie około 10-15 mm, jednak punktowo do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie niewielki grad - podaje IMGW.

IMGW

Ponadto zagrażające zdrowiu i życiu upały mogą utrzymać się co najmniej do końca tygodnia. Najnowsza długoterminowa prognoza synoptyków Instytutu sugeruje, że lato potrwa jednak znacznie dłużej - temperatury we wrześniu utrzymają się powyżej normy.

Aplikacje pogodowe

Dedykowane aplikacje to dobry sposób, by na bieżąco być z komunikatami pogodowymi. Mimo że wysokie temperatury zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu, to pamiętajmy, że upał może być zabójczy.

Dodatkowo letnie burze potrafią być bardzo nieprzewidywalne, przez co można łatwo dać się zaskoczyć, jeśli nie śledzimy komunikatów na bieżąco. Poniżej znajdziecie kilka aplikacji pogodowych wartych wypróbowania.

Każda z nich pozwala śledzić aktualną prognozę pogody czy przewidzieć, gdzie jest burza. Dodatkowym plusem są powiadomienia, które możemy ustawić dla wybranego miasta lub regionu - w takim wypadku aplikacja poinformuje nas, gdy warunki pogodowe zmienią (lub mogą zmienić się w najbliższym czasie) na gorsze. To z kolei pozwoli lepiej zaplanować swoją aktywność.