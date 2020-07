Perseidy 2020 już w tym tygodniu. Sprawdź, kiedy wypada noc spadających gwiazd

Perseidy to jeden z najbardziej widowiskowych rojów meteorytów, który możemy oglądać nad Polską. "Spadające gwiazdy" będzie można obserwować przez kilka tygodni, ale pierwsze z nich zobaczymy już w tym tygodniu.



Perseidy to rój meteorytów związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, który można obserwować co roku od 17 lipca do 24 sierpnia. Średnia ilość spadających gwiazd wynosi nawet 60 na godzinę, przy czym w czasie maksimum możemy zaobserwować ich około 100 na godzinę.

Na tak widowiskową noc jednak będziemy musieli nieco poczekać, ponieważ maksimum roju Perseidów możemy obserwować między 12 a 14 sierpnia. Jednak już w najbliższych dniach wprawni obserwatorzy powinni być w stanie zobaczyć spadające gwiazdy nad polskim niebem.

Łzy św. Wawrzyńca

Perseidy nazywane są również "łzami św. Wawrzyńca", ponieważ 10 sierpnia obchodzony jest dzień poświęcony jego osobie. W średniowieczu św. Wawrzyniec cieszył się ogromną popularnością, ponieważ słynął z pomagania biednym, którym rozdawał pieniądze.

Później wierzono, że ten, kto zobaczy spadające gwiazdy na sierpniowym niebie, może liczyć na przychylność świętego i poprawę swojej sytuacji majątkowej. Chociaż to tylko legenda, to nie ulega wątpliwości, że warto wypatrywać roju Perseidów, ponieważ jest to jedno z najlepiej widocznych zjawisk tego typu.

Jak oglądać spadające gwiazdy?

Meteoryty są widoczne na całym niebie, chociaż najłatwiej obserwować je na półkuli północnej wczesnym rankiem oraz w drugiej połowie nocy. Wtedy znajdują się najwyżej nad horyzontem, co ułatwia ich obserwację.

Obszar nieba, w którym należy szukać "spadających gwiazd" to tzw. radiant. Znajduje się on tuż nad Kasjopeją, czyli gwiazdozbiorem w charakterystycznym kształtcie litery "W". Dodatkowo warto znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł.