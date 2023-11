Pentagon otwiera oczy. Produkcja amunicji musi zostać zwiększona

Od wiosny 2024 r. ma być to już ok. 56 tys. sztuk miesięcznie, a od 2025 r. co najmniej 100 tys. sztuk miesięcznie. Taka produkcja powinna wystarczyć na pokrycie potrzeb mocarstwa oraz sojuszników, uwzględniając tak niespodziewane sytuacje jak konieczność jednoczesnego wspierania dwóch państw będących w stanie wojny. Teraz są to Ukraina i Izrael, co zaczyna rodzić konieczność podejmowania wyborów, komu pomóc w pierwszej kolejności.