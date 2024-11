Patrzysz swojemu psu w oczy? Naukowcy już wiedzą, co z tego wynika

Jak wyjaśnia serwis IFL Science, sprzężenie neuronalne oznacza, że aktywność mózgu dwóch lub więcej jednostek synchronizuje się podczas interakcji. Zjawisko to obserwowano już wcześniej w ramach tej samej grupy gatunkowej – u myszy, nietoperzy, ludzi czy innych naczelnych. Takie zgranie mózgów może odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu odpowiedzi społecznych w postaci współpracy czy uczenia się.

Nowością jest odkrycie, że to zjawisko występuje także międzygatunkowo – w relacjach człowieka z psem. Może to sugerować, że więź między tymi dwoma gatunkami ma niezwykłe podłoże neurologiczne. Zwłaszcza że psy towarzyszą ludziom od tysiącleci. Badacze przypominają, że komunikacja między ludźmi a psami ewoluowała przez ponad 30 000 lat, a psy zostały jako pierwsze udomowione przez ludzi ze względu na ich umiejętności łowieckie i zdolności do ochrony swoich bliskich.