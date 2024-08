Psy rozumieją, co do nich mówimy? Nowe badania wiele wyjaśniają

Zdaniem naukowców odkrycie sugeruje, że psy nie tylko rozumieją język ciała swoich właścicieli, ale też przetwarzają wypowiedziane do nich słowa. "Nasze odkrycia są ważne, ponieważ pokazują, że słowa mają znaczenie dla psów i że reagują one na same słowa, a nie tylko na powiązane z nimi wskazówki" - podkreślił prof. Federico Rossano, który kierował badaniami.