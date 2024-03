Pancerne starcie w Ukrainie. M2 Bradley nie dał szans Rosjanom

M2 Bradley to bojowy wóz piechoty produkowany przez koncern FMC Corporation. Do Ukrainy pojazdy tego typu trafiły w ramach wsparcia ze Stanów Zjednoczonych. Mają świetną opinię nie tylko wśród analityków i ekspertów, ale również wśród samych żołnierzy, którzy cenią je zarówno za dużą wytrzymałość, jak i za zdolności ofensywne.

Tym razem przydały się one do eliminacji rosyjskiego transportera opancerzonego z rodziny BTR w obwodzie donieckim. Jak można zobaczyć na nagraniu, nie stanowił on większego wyzwania dla M2 Bradley i jego ukraińskiej załogi.