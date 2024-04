Bolesny cios dla Rosjan. Ukraińcy uderzyli w najstarszy okręt wojenny na świecie

Dmytro Płetenczuk, rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej w krótkim komunikacie zamieszczonym na Facebooku potwierdził uderzenie w kolejny okręt należący do Floty Czarnomorskiej Rosji - Kommunę. Do ataku doszło w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Kommuna to najstarsza jednostka w rosyjskiej marynarce i najstarszy aktywny okręt wojenny świata. Został zwodowany w 1913 r. i służy od 1915 r., czyli od ponad stu lat. Wyjaśniamy, co to za okręt.