Jak przypomina portal Defense Express, armia Federacja Rosyjskiej straciła w ubiegłych tygodniach aż trzy systemy Buk. Wszystkie zostały zniszczone na przełomie kwietnia i maja. Teraz Ukraińcy dopisują do listy strat kolejną maszynę tego typu. Cztery zniszczone Buki, to – jak czytamy – połowa batalionu tych wozów.

Seria czterech zniszczonych Buków to nie jedyne straty od początku wojny. Ukraińcy regularnie polują na ten sprzęt z uwagi na jego skuteczność i przeznaczenie – Buk powstał bowiem jako system przeciwlotniczy. Dlatego też w ostatnich miesiącach konfliktu w Ukrainie kilkukrotnie już pojawiały się dowody potwierdzające zniszczenia tych systemów . Teraz natomiast polowanie na Buki stało się intensywniejsze. Ostatni atak został przeprowadzony przy użyciu drona kamikadze.

9K37 Buk to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze, który został opracowany na końcu lat 70. ubiegłego wieku. Broń skonstruowano bowiem w 1979 r. jako odpowiedź na konieczność zastąpienia starzejącego się systemu 2K12 Kub z początku wcześniejszej dekady.

Konstruktorom 9K37 Buk zależało na stworzeniu broni zdolnej do przechwytywania trudnych celów, w tym samolotów, śmigłowców oraz pocisków manewrujących. Istotnym było także zadbanie o odpowiednią odporność na zakłócenia.

Pocisk systemu 9K37 mierzy 5,5 m długości, natomiast jego masę określa się na niespełna 700 kg, z czego na głowicę bojową przypada 70 kg. Za skuteczne doprowadzenie rakiety do celu odpowiada naprowadzanie radiolokacyjne półaktywne. Pozwala ono osiągnąć prawdopodobieństwo zniszczenia celu na poziomie do 90 proc. w przypadku samolotów oraz ok. 40 proc. w przypadku celowania w pociski manewrujące.