Otwarcie granic w czerwcu? Minister Emilewicz komentuje

- Wielu analityków zwracało uwagę, gdy mieliśmy skokowy wzrost zachorowań w DPS-ach i szpitalach. Tego typu ogniska powinno się traktować w statystykach w sposób odrębny. Podejście do zwalczania skutków epidemii powinno wyglądać inaczej. Nie ma dziś planów robienia kroku wstecz i mrożenia - tłumaczyła na antenie Polsat News.

Wicepremier zachęcała jednocześnie do stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa.

Otwarcie granic. Minister komentuje

Jadwiga Emilewicz przypomniała także, że sama niejednokrotnie podkreślała, iż skłonność do otwarcia granic w Polsce powinna być większa. Zwłaszcza w przypadku państw sąsiedzkich, gdzie poziom zachorowań jest niewysoki, epidemia jest opanowana i standardy postępowania są bardzo wysokie - mówiła na antenie Polsat News. Minister podkreśliła, że wszelkie decyzje będą podejmowane po analizach Ministerstwa Zdrowia i MSWiA .

Przypomnijmy, że już w maju niektóre państwa UE zapowiedziały stopniowe znoszenie obostrzeń i otwieranie granic. Od środy 3 czerwca, obywatele Unii Europejskiej mogą podróżować do Włoch, od czwartku 4 czerwca do Austrii. 15 czerwca swoje granice planują otworzyć Niemcy, Czechy, Francja i Grecja. Tydzień później dołączyć mają do nich Hiszpanie.