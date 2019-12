Oszustwo na Blika. Udawał szwagierkę, ukradł 2 tys. zł. Policja ostrzega

Lubelska policja na swojej stronie internetowej opisuje historię kobiety, która padła ofiarą oszusta wykorzystującego metodę na Blika. Złodziej działał sprytnie, dzięki czemu wyłudził środki. Podpowiadamy, jak się chronić.



Policjanci z lubelskich komisariatów niemal każdego dnia otrzymują zgłoszenia o oszustwach na BLIK-a - czytamy na stronie policji . Jedna z ostatnich ofiar to 34-letnia kobieta.

Do mieszkanki Lublina z prośbą zwróciła się szwagierka. A przynajmniej tak myślała ofiara. Złodziej przejął konto na Facebooku i wykorzystując skradzioną tożsamość napisał do 34-latki.

"Szwagierka" tłumaczyła się, że potrzebuje pomocy, bo nie ma możliwości wygenerowania kodu niezbędnego do realizacji pilnego zamówienia. Kobieta niezdająca sobie sprawy z zagrożenia spełniła prośbę członka rodziny. W ten sposób straciła 2 tys. zł.

Jak się chronić? Przede wszystkim sprawdzać tożsamość osoby, która zwraca się do nas z prośbą. Jeśli to członek rodziny lub dobry znajomy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy numer telefonu. Możemy więc zadzwonić i upewnić się.