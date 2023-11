Zniknął na lata. Nagle pojawił się na lotnisku

"Rosjanie wznowili loty rzadkiego samolotu M-55" – podaje portal Defense Express, który powołuje się na zdjęcia z rosyjskiego lotniska Ramienskoje pod Moskwą. Z materiałów wynika, że do samolotu został zamontowany zasobnik rozpoznawczy UKR-RT, który po raz pierwszy zaobserwowano na myśliwcu Su-34 w 2021 r.

Ostatnie doniesienia z Rosji dotyczące lotów M-55 pochodzą z 2017 r. Właśnie wtedy podano, że samolot Geofizyka został przekazany do konserwacji ze względu na "brak zleceń na badania naukowe" – informuje Defense Express. Od tego czasu w publicznych źródłach nie pojawiła się żadna informacja dotycząca M-55, aż do soboty 4 listopada, kiedy maszynę uwieczniono na zdjęciach.

Warto jednak podkreślić, że nie wiadomo dziś, z jaką konkretnie misją może być powiązane ponowne użycie rzeczonego samolotu przez Rosjan. Obecność zasobnika UKR-RT może natomiast wskazywać, że tamtejsza armia planuje wykorzystać M-55 do wykrywania emisji elektromagnetycznej (również sygnały Starlinków) w Ukrainie.

Miasiszczew M-55 Geofizyka to jedyna taka konstrukcja na świecie. Samolot powstał jako narzędzie do walki z balonami (aerostatami). Jest unikalny nie tylko ze względu na dwubelkowy układ oparty o długie i wąskie skrzydła, ale też z uwagi na ilość wyprodukowanych egzemplarze. Rosjanie stworzyli bowiem tylko cztery tego typu maszyny .

Historia M-55 sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to Związek Radziecki zaczął projektować samolot M-17 Stratosfera do przechwytywania samolotów rozpoznawczych. Opóźnienia w pracach spowodowały natomiast, że urzędnicy zdecydowali się przekształcić projekt w M-55 Geofizyka, samolot osiągający duże wysokości przelotowe. M-55 od 1996 r. były wykorzystywane do prowadzenia eksperymentów naukowych o charakterze cywilnym.