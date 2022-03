Osa kontra rosyjskie samoloty. Ukraińcy korzystają z niezawodnej broni

9K33 Osa to samobieżny przeciwlotniczy system rakietowy, który wszedł do służby w latach 70. ub. w. Za powstanie tej broni odpowiadało radzieckie biuro konstrukcyjne "Fakieł". Chociaż Osa jest systemem leciwym, wciąż odznacza się sporym potencjałem bojowym.

Gdy zestaw 9K33 zadebiutował w latach 70., uchodził za bardzo nowoczesną (czy wręcz nowatorską) broń. Był to pierwszy na świecie autonomiczny system tego typu. Na jednym podwoziu umieszczono rakiety przeciwlotnicze oraz radary służące do naprowadzania pocisków oraz wykrywania i śledzenia celu.

W efekcie stworzono mobilną ochronę przeciwlotniczą zdolną do samodzielnego działania. Zasięg rakiet wynosi ok. 2-9 km, a pułap działania – do 50-5 tys. m. Istnieją też wersje pocisku 9M33M2 Osa-A o zasięgu do 1,5-10 km i pułapie bojowym do 25 – 5 tys. m oraz 9M33M3 o zasięgu do 15 km i pułapie działania 10-12 tys. m.