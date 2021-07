Operacja PX. Japończycy planowali atak biologiczny na USA

Japończycy nie przejmowali się zbytnio protokołem genewskim, który zakazywał stosowania w działaniach wojennych broni biologicznej i chemicznej. Szef Jednostki 731, mikrobiolog Shirō Ishii, uważał wręcz, że jeśli jakaś broń została zabroniona, to musi to świadczyć o jej wysokiej skuteczności. Łącznie w latach 1932-1945 na okupowanych terenach Chin powstało ok. 60 obiektów, w których prowadzono badania nad groźnymi patogenami. Ich ofiarą padło co najmniej 270 tys. ludzi.