Afryka: Setki martwych słoni w Botswanie. Eksperci nie wiedzą, co się dzieje

W Zimbabwe stosują oni cyjanek do zatruwania słoni, ale w przypadku masowych śmierci w Botswanie wykluczono taką możliwość. Przede wszystkim kły zwierząt pozostały nietknięte, a w okolicy nie znaleziono martwych padlinożerców, którzy również padliby na skutek cyjanku.

W ubiegłym roku ponad 100 botswańskich słoni zmarło najprawdopodobniej na skutek zakażenia wąglikiem. Jednak rząd Botswany jest zdania, ze to również nie było przyczyną masowej śmierci tylu zwierząt.

The Guardian podaje, że świadkowie widzieli dziwnie zachowujące się słonie. Część z nich chodziła w kółko, co może świadczyć o problemach neurologicznych. Weston Cyryl Taolo, działający w Botswanie wyjaśnił z kolei w rozmowie z Science Alert, że próbki pobrane ze zwierząt zostały wysłane do testów. Ich wyników można spodziewać się w najbliższych dniach.