Budowa fregaty F126. Niemcy planują wzmocnienie armii

We wtorek 5 grudnia w niemieckiej stoczni NVL Group Peene-werft w Wolgaście, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, miała miejsce uroczystość, z udziałem ponad 200 gości, palenia blach pierwszej z czterech (z opcją na dwie kolejne) fregat rakietowych typu F126. Generalnym wykonawcą programu jest niderlandzka spółka Damen Naval, a jej głównym niemieckim partnerem Blohm+Voss, spółka będąca częścią NVL Group.

Dzięki F126 Marynarka Wojenna będzie dysponować nowoczesnym sprzętem, dzięki któremu będzie mogła sprostać przyszłym zagrożeniom i skutecznie przyczyniać się do odstraszania i obrony w ramach naszych sojuszów i dla nas samych zapewnić bezpieczeństwo – we wszystkich operacjach morskich i obszarach operacyjnych wokół globu. W ten sposób udowadniamy swoją rzetelność i profesjonalizm, ale przede wszystkim naszą determinację i wolę stania w obronie bezpieczeństwa naszego i naszych partnerów. Teraz oznacza to utrzymywanie kursu, aby okręty zostały dostarczone na czas – powiedział Siemtje Möller.