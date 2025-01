Ogromne zasoby wody pod Saharą. Są jak siedem Bałtyków

Sahara, największa pustynia świata, skrywa pod swoimi piaskami ogromne złoża słodkiej wody. Jeszcze kilka tysięcy lat temu była to zielona kraina , zamieszkiwana przez ludzi i zwierzęta. Pozostałością tamtych czasów są podziemne rezerwuary wody, które obecnie budzą zainteresowanie naukowców i władz Afryki Północnej.

Podziemne zasoby wody pod Saharą nie są od dawna tajemnicą. Już w połowie XX wieku rozpoczęto ich eksploatację na niewielką skalę. W 2010 r. projekt Wielkiej Sztucznej Rzeki, zainicjowany przez Mu’ammara al-Kaddafiego, miał zapewnić Libii dostęp do wody. Niestety, wojna domowa w Libii przerwała te plany.

Nowe szacunki wskazują, że pod Saharą znajduje się ok. 150 tys. km sześciennych wody, co odpowiada objętości siedmiu Bałtyków. Cały region północnej Afryki może skrywać aż 660 tys. km sześciennych wody pitnej. To odkrycie ma ogromne znaczenie dla przyszłości tego regionu.