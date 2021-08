Ofensywa talibów w Afganistanie. Jakimi siłami dysponują obie strony?

Każdego dnia Afganistan może wystawić do walki ok. 180 tys. ludzi – wynika z szacunków Jonathana Schrodena z wojskowego think tanku CNA. Specjaliści podkreślają, że ogromne znaczenie dla tego kraju miała zawsze pomoc z zagranicy. Potrzeby wojska wynosiły ok. 5-6 mld rocznie. Stany Zjednoczone pokrywały ok. 75 proc. tej kwoty i obiecywały dalsze wsparcie.