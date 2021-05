Znalazł torbę pełną broni. Były w niej kałasznikowy

Kałasznikow - broń znana na całym świecie

Kałasznikow to jedna z najpopularniejszych broni na świecie. Nie istnieją oficjalne statystyki, które wskazywałyby, ile karabinków tego typu powstało do tej pory, ale ostrożne szacunki wskazują, że może to być nawet 100 mln egzemplarzy (lub więcej).