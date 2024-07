Odwracają się od Rosji. Potężny cios sojusznika Putina

Ostatecznie jednak Indie nie zdecydowały się na zakup rosyjskiej konstrukcji, a zamiast tego postanowiono rozwijać projekt rodzimego czołgu Zorawar. Tym samym porzucono pomysł nabycia rosyjskiego sprzętu – Nowe Delhi wyraźnie odwróciło się od Rosji. Istotnym zwrotem akcji w tym temacie były też targi Dubai Airshow 2023, w trakcie których to rosyjska firma Rosoboronexport wyraziła zainteresowanie wobec indyjskiego czołgu . Role się odwróciły i to Rosja zaczęła rozważać zakup maszyn z Indii.

Problemem z projektem Zorawar było natomiast to, że Nowe Delhi mierzyło się z kolejnymi trudnościami podczas konstrukcji czołgu, które wynikały z niezgodności z pierwotnymi założeniami. Jak wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Mateusz Tomczak, dotyczyło to przede wszystkim konieczności ograniczenia masy czołgu do ok. 25 t, co natomiast przyczyniło się do wyboru podwozia znanego z haubic K9 Vajra.