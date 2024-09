Odmawiają Ukrainie. Wolą nie narażać się Rosji

W ramach wsparcia z Zachodu Ukraina otrzymała do tej pory trzy rodzaje broni dalekiego zasięgu. Chodzi o amerykańskie pociski balistyczne ATACMS oraz pociski manewrujące Storm Shadow i SCALP-EG dostarczone odpowiednio z Wielkiej Brytanii i Francji. Wszystkie były już wykorzystywane do atakowania Rosjan, ale wyłącznie na okupowanych przez nich terytoriach ukraińskich. Użycie ich do rażenia celów położonych w Rosji wymaga dodatkowej zgody Stanów Zjednoczonych, której administracja prezydenta Joe Bidena do tej pory nie udzieliła.