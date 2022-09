Ostrzegł Titanica przed górą lodową. Jego wrak został w końcu odnaleziony

Parowiec handlowy SS Mesaba w 1912 roku – podobnie jak RMS Titanic – przemierzał Atlantyk. To jego załoga wysłała ostrzegawczy komunikat radiowy do legendarnego oceanicznego liniowca. Wiadomość została odebrana, ale nigdy nie dotarła na mostek. Tej nocy rzekomo niezatapialny Titanic uderzył w górę lodową i zatonął w swoim dziewiczym rejsie, pochłaniając 1500 ofiar i stając się najbardziej niesławną katastrofą statku na świecie.

Źródło zdjęć: © State Library of Queensland

Historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby Titanic nie zignorował ostrzeżenia. Tak jednak się nie stało, a transatlantyk do dziś spoczywa na dnie oceanu. SS Mesaba działał jako statek handlowy przez następne sześć lat. W 1918 spotkał go jednak podobny los. Mianowicie zatonął na Morzu Irlandzkim po trafieniu torpedą przez niemiecką łódź podwodną podczas I wojny światowej. Statek mógłby zostać zapomniany, gdyby nie fakt, że miał powiązania z niesławną katastrofą Titanica z 1912 roku. We wtorek Uniwersytet w Bangor ogłosił, że wrak statku Mesaba został zlokalizowany.