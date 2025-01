Zbadali starożytne zapiski. Naukowcy doszli do ciekawych wniosków

Aby to ustalić, naukowcy przeanalizowali starożytną Mezopotamię, dokładniej teksty klinowe powstałe w latach 934 do 612 p.n.e., czyli w czasach Asyrii i nowobabilońskiego państwa (Chaldei). Przyjrzeli się ok. milionowi słów napisanych w języku akadyjskim, poszukując odniesień do uczuć i ich umiejscowienia w ciele. Informacje te naukowcy nanieśli na mapy ciała dla różnych emocji, jak miłość, złość czy strach.

Okazuje się, że wiele emocji jest związanych z określonymi częściami ciała, co naukowcy nazywają "ucieleśnieniem emocji". Jest to zjawisko podobne do postrzegania tych emocji sprzed ok. 3 tysięcy lat. Niemniej jednak, mapy emocji współczesnych ludzi i dawnych mieszkańców Bliskiego Wschodu nie są w pełni identyczne. Dr Juha Lahnakoski pracujący w niemieckim Centrum Badawczym Jülich zauważył, że choć starożytne mezopotamskie mapy emocji takich jak szczęście i miłość są zbliżone do obecnych, to wyróżnia je szczególna rola wątroby. Ten organ był w niektórych kulturach uważany za siedzibę duszy, prawdopodobnie ze względu na swoje rozmiary.