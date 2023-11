Zdjęcia satelitarne ujawniły ślady kilkuset ogromnych struktur sprzed trzech tys. lat

Po raz pierwszy pozostałości pradawnych budowli dostrzeżono na zdjęciach z Google Earth w 2015 roku. Archeolodzy chcieli zwyczajnie sprawdzić, czy uda im się znaleźć coś ciekawego, co przeoczono w badaniach naziemnych. Analizy dotyczyły obszaru tzw. Kotliny Panońskiej. To rozległa równina w Europie Środkowej obejmująca część Austrii, Węgier, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Ukrainy, Węgier i Serbii.

Zdjęcia lotnicze doskonale uwidoczniły ślady po obronnych palisadach czy drewnianych ogrodzeniach. W ich pobliżu wykopane były rowy. Całość chroniła osady wewnątrz. Znalezione artefakty sugerują, że w każdej takiej osadzie mieszkało co najmniej kilka wielopokoleniowych rodzin. Jednak to, jak wyglądały budowle wewnątrz palisad oraz to, czy konstrukcje były zamieszkiwane przez cały rok, pozostaje niejasne.

- To nowe odkrycia, które zmieniają naszą wiedzę o późnej epoce brązu i Bałkanach – przyznał współautor publikacji Dragan Jovanović, archeolog w Muzeum Miejskim w Vršac. - To niesamowite, że aż do teraz pozostawało to ukryte – dodał.