Mocarstwo NATO ma problem. Winne lata zaniedbań

Z ustaleń portalu The Times wynika, że dowództwo NATO złoży w tym roku formalny wniosek do premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, w którym zaapeluje o zwiększenie wydatków na obronę przeciwrakietową. Tego typu krok ma stanowić reakcję na frustrację kilku krajów NATO skarżących się, że obecnie wkład Wielkiej Brytanii w "europejską tarczę obronną" jest niewystraczający.

"Przyczyną tego, że Wielka Brytania ma bardzo słabą obronę przeciwlotniczą jest to, że przez 30 lat nikt nie myślał, że jej potrzebujemy. To co widzieliśmy na Ukrainie i w Izraelu sugeruje natomiast coś zupełnie innego." – powiedziało wysokie rangą źródło w brytyjskim ministerstwie obrony cytowane przez The Times.