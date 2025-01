Lodówki przyszłości. Wykorzystają kryształy

Naukowcy z Deakin University w Australii, pod kierunkiem dr Jenny Pringle, opracowali nowy typ kryształów, które mogą zrewolucjonizować technologię chłodzenia. Te "plastikowe kryształy" (OIPC) mają zdolność pochłaniania ciepła, gdy są poddawane ekstremalnemu ciśnieniu. Może to doprowadzić do powstania bardziej ekologicznych lodówek i klimatyzatorów.

Tradycyjne urządzenia chłodnicze działają na zasadzie cyrkulacji cieczy, która pochłania ciepło poprzez cykl parowania i kondensacji. Niestety technologia ta nie jest pozbawiona wad. Może bowiem dochodzić do wycieków, w wyniku których uwalniane do atmosfery substancje mogą przyczyniać się do efektu cieplarnianego. Nowe kryształy mogą stanowić alternatywę dla tych cieczy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pod wpływem wysokiego ciśnienia cząsteczki kryształów przechodzą z losowej orientacji do uporządkowanej siatki. Gdy ciśnienie spada, kryształy wracają do stanu nieuporządkowanego, pochłaniając ciepło i chłodząc otoczenie.

Wcześniejsze badania nad "ciśnieniowym" chłodzeniem nie przyniosły zadowalających rezultatów, ponieważ materiały działały w niepraktycznych temperaturach. Kryształy opracowane w Australii działają w zakresie od -37 st. C do 10 st. C. Zakres ten idealnie wpisuje się w wymagania domowych chłodziarek i klimatyzatorów.

Wyzwania technologiczne