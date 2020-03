Odkrycie w Oceanie Arktycznym. Groźne bakterie żyją na głębokości 3 kilometrów

Naukowcy dokonali ważnego odkrycia w głębinach Oceanu Arktycznego. Okazało się, że 3 kilometry pod jego powierzchnią żyją bakterie z rodzaju Chlamydia. Ich krewni powodują jedną z najczęściej zgłaszanych chorób przenoszonych drogą płciową na świecie.

Ocean Arktyczny jest siedliskiem kilku niezbadanych dotąd bakterii z rodzaju Chlamydia. Najnowsze odkrycie rzuca nowe światło na jedną z nich. Okazuje się, że jest ona spokrewniona z Chlamydia trachomatis - gatunkiem powodującym infekcję należącą do grupy chorób zakaźnych i pasożytniczych przenoszonych drogą płciową.

Chlamydioza to jedna z najczęstszych chorób przenoszonych w drodze kontaktu płciowego na świecie. Jak wynika ze statystyk, nawet 80 procent kobiet nie wie , że jest zarażone chlamydiami i dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy dochodzi do poważniejszych powikłań. Dzieje się tak wskutek tego, że zazwyczaj choroba rozwija się bezobjawowo.

Według przeprowadzonych badań, chlamydioza jest także najczęściej zgłaszaną chorobą przenoszoną drogą płciową w USA. Tamtejsza agencja rządowa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) informuje, że każdego roku odnotowuje ok. 2,86 mln przypadków zachorowań.