Odkrycie w kosmosie. Przeczy naukowej wiedzy

Portal Science Alert wyjaśnia, że astronomowie badają właśnie w jaki sposób mogło dojść do eksplozji jednej ze starożytnych gwiazd, której masa jest co najmniej 50-krotnie większa od Słońca . Gwiazda mogła bowiem eksplodować w sposób, który przeczy naukowej wiedzy.

Badana przez naukowców gwiazda J0931+0038 ma "dziwny skład" – czytamy na Science Alert. Obiekt znajdujący się w Drodze Mlecznej ma - zdaniem astronomów - skład, który jednoznacznie wskazuje na to, że stanowi on pozostałości po ogromnej pradawnej gwieździe, której masa jest 50 razy większa od Słońca.

Najdziwniejsze w tym odkryciu jest natomiast to, że - zgodnie z teorią naukowców -eksplozja tak ogromnego obiektu powinna skutkować natychmiastowym zapadnięciem do czarnej dziury . Gwiazda nie powinna przejść przez supernową.

– Cokolwiek się wtedy wydarzyło, musiało być niesamowite – komentuje Alex Ji. Naukowcy wyjaśniają, że J0931+0038 to czerwony olbrzym , który został zidentyfikowany przez SDSS po raz pierwszy w 1999 r. Pełne spektrum światła gwiazdy zarejestrowano 20 lat później, w 2019 r. Wówczas otworzyła się droga do określenia składu chemicznego tego czerwonego olbrzyma o małej masie. Naukowcy przyglądają się regularnie tego typu obiektom, bowiem ich wiek sprawia, że możliwe jest poznanie tajemnic wczesnego Wszechświata .

Zespół naukowców ustalił, że zidentyfikowane w J0931+0038 metale musiały pochodzić z innego źródła nukleosyntetycznego o masie w zakresie od 50 do 80 mas Słońca. Obiekt miał eksplodować i wyrzucić pierwiastki, które w efekcie przyczyniły się do powstania J0931+0038. Zaskakujące jest natomiast to, że tak masywna gwiazda powinna zapadać się grawitacyjne do wewnątrz, a nie eksplodować do zewnątrz.