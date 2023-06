Oddadzą Ukrainie wszystkie śmigłowce. Malutki kraj zawstydza mocarstwa

Mi-17 może rozwijać prędkość maksymalną do 250 km/h. Zasięg dochodzi do 1100 km (z dodatkowymi zbiornikami paliwa). W standardzie posiada karabiny maszynowe kal. 7,62 mm i kal. 12,7 mm oraz działko kal. 23 mm, ale maszyna może przenosić też dodatkowe uzbrojenie (łącznie ładunek o masie do 4t). Mi-2 jest mniejszy i może poruszać się z maksymalną prędkością do 200 km/h. Mieści mniej osób we wnętrzu i unosi skromniejsze zasoby dodatkowe (do 700 kg ładowności), ale uzbrojenie standardowe jest zbliżone do znanego z Mi-17.