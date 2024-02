Oczy rosyjskiego lotnictwa coraz słabsze. Mniejsza liczba A‑50 to poważne wyzwanie

Zgodnie z ukraińskimi szacunkami Rosjanie w 2024 r. stracili już dwa samolot wczesnego ostrzegania A-50 Berijew. Do zestrzelenia pierwszego z nich doszło 14 stycznia nad Morzem Azowskim. Zdarzenie potwierdził wówczas Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny. Drugie zestrzelenie miało miejsce 23 lutego . Maszyna w zmodernizowanej wersji A-50U spadła w Kraju Krasnodarskim.

Nie są to jedyne A-50, które zniknęły z rosyjskiego rejestru maszyn nadających się do użycia. W lutym 2023 r. latający radar został zaatakowany przez sabotażystów w wojskowej bazie lotniczej w Moczuliszczach na Białorusi, co daje łączną liczbę trzech zniszczonych lub uszkodzonych samolotów A-50 Berijew. Zdaniem Kyryło Budanowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Rosji pozostało sześć samolotów A-50. Serwis Defense Romania zwraca z kolei uwagę, że jedynie trzy z nich wydają się zmodernizowane.