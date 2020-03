Objawy koronawirusa. Kichanie świadczy o zarażeniu? Eksperci tłumaczą

Koronawirus sieje niepokój wśród mieszkańców całego świata. Epidemia rykoszetem odbija się także na alergikach, którzy z powodu częstego kichania w miejscach publicznych narażeni są na negatywne reakcje ludzi. Czy kichanie to jeden z symptomów zarażenia?

Choć niebezpieczeństwa ze strony koronawirusa z pewnością nie można bagatelizować, trudno nie zgodzić się z tym, że niektórzy ludzie zbyt panicznie podchodzą do tematu epidemii. Gdy eksperci zalecają zachowanie środków bezpieczeństwa, nie mają na myśli wykupowania z marketów wszystkich zapasów papieru toaletowego i mąki, a zwrócenie większej uwagi na profilaktykę związaną z higieną .

W sieci można znaleźć niezliczoną ilość wiadomości na temat objawów zakażenia. Niektóre źródła do gorączki oraz trudności w oddychaniu dopisują jeszcze...kichanie. W internecie pojawił się humorystyczny filmik, który przedstawia wizję tego, jak mogliby zachowywać się ludzie, gdyby ta informacja była prawdą.

Czy kichanie jest objawem zarażenia?

- Katar rzadko jest objawem tej choroby. Jeżeli ktoś w waszym towarzystwie zacznie kichać, nie powinno to budzić obaw - tłumaczy dr Marta Feldmesser z Lenox Hill Hospital w rozmowie z "New York Post".

Eksperci tłumaczą, że nadchodząca wiosna nie jest dobrym okresem dla alergików . Jedna z mieszkanek USA, która cierpi na sezonowe alergie żaliła się, że podczas jazdy komunikacją miejską spotkała się z nieprzyjemnymi spojrzeniami oraz komentarzami pozostałych pasażerów po tym, jak kilkukrotnie kichnęła. - To frustrujące jak cholera, kiedy ludzi dzieli się na dwie kategorie - komentuje.

Chociaż kichanie z pewnością nie należy do podstawowych objawów zarażenia koronawirusem, nie znaczy to, aby zapominać o podstawowych zasadach, które powinni stosować alergicy: kichanie do łokcia oraz korzystanie z chusteczek higienicznych.