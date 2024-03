Obiecali Ukrainie myśliwce F‑16. Teraz sami apelują o pomoc

Duńskie władze początkowo zapowiadały wysłanie pierwszych myśliwców F-16 do Ukrainy na przełomie 2023 i 2024 r. Plany uległy jednak zmianie. W lutym br. poinformowano, że myśliwce zostaną wysłane na front z kilkumiesięcznym opóźnieniem . Pierwsza partia dotrze najpewniej dopiero latem. Ma obejmować sześć myśliwców (ogółem Dania przygotowuje dla Ukrainy 19 sztuk F-16).

Wśród niewymienianych wcześniej problemów Troels Lund Poulsen wskazał przede wszystkim konieczność zagwarantowania serwisu i konserwacji dla myśliwców, które zostaną przekazane Ukrainie. Jak zaznaczył, potrzebna będzie do tego pomoc ze strony również prywatnych przedsiębiorstw.

F-16 to wielozadaniowy myśliwiec zaprojektowany przez General Dynamics i produkowany od połowy lat 70. XX przez koncern Lockheed Martin. To najpopularniejszy samolot bojowy na świecie, który przez lata był wcielany do armii państw z całego świata. Wciąż korzystają z niego również niektóre kraje NATO.