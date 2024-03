Nie chcą pomóc Ukrainie. Sami zbroją się na potęgę

JASSM-ER i Taurus to pociski manewrujące dalekiego zasięgu. Niemcy już w 2022 r. podjęły pierwsze kroki dotyczące pozyskania JASSM-ER ze Stanów Zjednoczonych. Mają być one przedmiotem większej transakcji obejmującej zakup myśliwców F-35 i uzbrojenia, jakie może być przez te maszyny przenoszone.

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) to lotniczy pocisk manewrujący o obniżonej wykrywalności, którego produkcją zajmuje się amerykański koncern Lockheed Martin. JASSM-ER to ulepszony wariant, którego opracowanie stanowiło odpowiedź na potrzebę przygotowania broni o zwiększonym zasięgu. W tym przypadku wynosi on ok. 1000 km, co udało się osiągnąć m.in. poprzez przestrzeń mieszczącą więcej paliwa.