Dadzą Ukrainie F‑16. Ale stawiają warunki

Przygotowania do przekazania Ukrainie myśliwców F-16 trwają od miesięcy. Kilkanaście państw NATO utworzyło koalicję, która ma na celu nie tylko zapewnienie samego sprzętu i amunicji, ale również przeszkolenie ukraińskich pilotów. Są oni uczeni obsługi F-16 m.in. w Stanach Zjednoczonych, skąd trafiają do nowopowstałego centrum szkoleniowego w Rumunii.

Ukraina otrzymała zapewnienia o kilkudziesięciu F-16. Z ostatnich informacji dziennika "New York Times" wynika, że do lata gotowość do lotów bojowych na tych samolotach osiągnie 12 ukraińskich pilotów. To samo źródło sugeruje jednak, że do tego czasu do Ukrainy dotrze wyłącznie sześć F-16.