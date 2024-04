Obiecali pomoc Ukrainie. Mają w arsenale potężny oręż

W przeddzień 75. rocznicy utworzenia NATO i jednocześnie w pierwszą rocznicę wstąpienia Finlandii do sojuszu, władze Helsinek zobowiązały się do wsparcia Ukrainy w zakresie współpracy i bezpieczeństwa oraz długoterminowego wsparcia. Przyglądamy się broni, którą dysponuje Finlandia. Jaki jest potencjał militarny tego kraju?

Rosyjska napaść na Ukrainę zaowocowała niekorzystnym dla Putina przebiegiem spraw - NATO rozszerzyło się o Finlandię i Szwecję (państwa te dołączyły kolejno do Sojuszu 4 kwietnia 2023 r. i 7 marca 2024 r.). Helsinki zapowiedziały właśnie, że pomogą Ukrainie odbudować sektor energetyczny, ocenić szkody środowiskowe i wzmocnić ochronę kluczowych miejsc w kraju.

Ponadto prezydent Alexander Stubb zadeklarował, że Kijów może liczyć na wsparcie związane z opieką medyczną dla żołnierzy. Włączony w 2023 r. do NATO kraj przygotowuje czteroletni plan wsparcia Ukrainy, a budżet na rozwój i odbudowę wynosi 290 mln euro – czytamy na stronie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Potencjał militarny Finlandii

Finlandia na tle pozostałych sojuszników NATO ma do zaoferowania bardzo cenny arsenał. W ostatnich latach władze z Helsinek znacznie zwiększyły wydatki na obronność i rozpoczęły inwestowanie w nowoczesny sprzęt militarny i uzbrojenie. Najważniejszą bronią pozostającą w czynnej służbie Finlandii pozostają myśliwce F/A-18 Hornet, które będą w najbliższym wymieniane na myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II.

Pierwsze z tych samolotów to produkowane od końca lat 70. ubiegłego wieku naddźwiękowe myśliwce wielozadaniowe, które rozpędzają się do prędkości 1,8 Ma (ok. 2200 km/h). Operują na pułapie do 15 km, zaś ich zasięg przekracza 3 tys. km. Choć ich największą zaletą jest bezawaryjność (co potwierdza fakt, iż są to samoloty produkowane do dzisiaj) i szybka obsługa naziemna, Hornety mogą też przenosić szereg uzbrojenia, w tym: rakiety AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T oraz bomby CBU-89, Paveway, JDAM oraz broń jądrową.

Ponadto na wyposażeniu wojsk Finlandii znajduje się kilkaset czołgów podstawowych Leopard (ok. 100 z nich to wariant 2A6). Przypomnijmy, że to niemieckie konstrukcje, które w stosunku do wcześniejszych wersji wzmocniono ulepszonym pancerzem przednim i bocznym. Największa zmiana w Leopardzie 2A6 względem poprzednich wariantów to wdrożenie większej armaty Rheinmetall Rh-120 o długości 55 kalibrów. Zapewnia ona lepszą celność i przebijalność pocisków (to m.in. zasługa penetratorów APFSDS-T).

Na liście broni znajdującej się na wyposażeniu sił zbrojnych Finlandii figurują również karabiny automatyczne RK 62M, które są krajowym produktem Helsinek. Potocznie jest to broń nazywana "fińskim Kałasznikowem". Wiąże się to z faktem, że RK 62M powstał na bazie AK-47. Jego zasięg wynosi 300 m, a szybkostrzelność dochodzi do 700 strzałów na minutę.

Finowie mają też do dyspozycji lekkie wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych NLAW. To broń opracowana przez szwedzką Spółkę Saab Bofors Dynamics we współpracy z brytyjskim Thales Air Defence. NLAW może przebijać pancerz wrogich pojazdów o grubości ponad 500 mm, zaś donośność pocisków sięga 600 m.

Wśród licznych maszyn w arsenale Finlandii znajdują się poradzieckie konstrukcje MT-LB, których tamtejsze wojsko ma kilkaset egzemplarzy. Nie brakuje też szwedzkich wozów bojowych Patria AMV oraz XA-180, których Helsinki posiadają niemal 1 tys. sztuk.

