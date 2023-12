Nuklearna broń dla chińskich myśliwców? Niepokojące słowa eksperta

Yang Wei, główny projektant chińskiego myśliwca J-20 Stealth w czasie swojego październikowego wykładu szerzej opowiedział o tym, jak będą w przyszłości wyglądały działania wojenne w powietrzu. Omówił też amerykański bombowiec Stealth B-21 Raider i rzekomo porównał go do nieujawnionego jeszcze publicznie bombowca H-20 Stealth, opracowywanego przez Xi'an Aircraft Corporation. Sporo emocji wywołały także jego słowa, w których podkreślał, że Chiny "mają szansę rozwijać swoje samoloty o wiele szybciej niż USA" oraz, że ich samoloty "są lepsze od Amerykańskich".

CAEP to główna chińska organizacja zajmująca się badaniami i rozwojem broni jądrowej. I chociaż nie padły żadne konkrety, to Yang sugerował, że CAEP i CAC co najmniej wspólnie badają i konsultują proces wyposażania myśliwców zbudowanych w Chengdu w broń nuklearną. Warto nadmienić, że do tej pory chińskie myśliwce nie przenosiły tego typu broni. Byłaby to zmiana dotychczasowego podejścia do broni atomowej przez Chiny.