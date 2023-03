Chiny poderwały 19 myśliwców. Skierowano je w pobliże Tajwanu

Maszyny należące do chińskich sił powietrznych wleciały w tajwańską strefę obrony powietrznej. Nie jest to pierwszy tego typu incydent. Już wcześniej chińskie samoloty wojskowe pojawiały się w pobliżu Tajwanu. Przykładowo, na początku października 2021 r. we wspomnianej strefie pojawiła się rekordowa liczba 38 chińskich maszyn. Grupa obejmowała m.in. myśliwce J-16, Su-30 oraz bombowce H-6.