Nagle musiał lądować. "Niewidzialny" bombowiec na brytyjskim lotnisku

Na lotnisku RAF Fairford wylądował jeden z dwóch bombowców B-2 Spirit, które wykonywały misję nad Morzem Północnym – czytamy na portalu Gloucestershirelive. Maszyny o kodach wywoławczych DEATH 31 i DEATH 32 miały zaraz po misji wrócić do amerykańskiej bazy w Missouri. Aby jednak dotrzeć do celu, przed lotem nad oceanem, samoloty musiały być zatankowane w locie.

B-2 Spirit osiąga masę startową przekraczającą 152 t, z czego masa własna to ok. 72 t i ponad 22 t przypadają na uzbrojenie. Prędkość maksymalna bombowca przekracza 1 tys. km/h (ok. 0,85 Ma), natomiast przelotowa to ok. 955 km/h. Pułap, na którym może operować amerykańska maszyna stealth, to ponad 15 km, natomiast realny zasięg wynosi niespełna 10 tys. km.