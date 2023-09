Odmówili pomocy Ukrainie. Teraz sami mają problemy

Ukraina była zainteresowana pozyskaniem aż 450 transporterów opancerzonych Guarani 6x6. Brazylijskie władze rozpatrywały złożony wniosek o zakup przez kilka miesięcy, a finalnie wydały odmowną decyzję . Lokali dziennikarze podawali, że było to związane z próbą nienarażania się Rosji, z którą prowadzone są liczne programy handlowe. Teraz jedno z większych mocarstw (wedle rankingu Flobal Firepower Brazylia jest 12. armią świata) ma problem z czołgami, które w zbliżonych konfiguracjach walczą na ukraińskim froncie.

Po dokładniejszych analizach okazało się jednak, że budżet nie pozwoli na realizację wszystkich pomysłów. Najbardziej kosztowna byłaby wymiana wieży oraz zastosowanie nowego działa. Nawet ograniczając liczbę czołgów mających zostać poddanych modernizacji z ponad 100 do 56 brazylijskie władze musiały odrzucić kilka ze swoich wstępnych pomysłów.

Aktualnie prace i tak nie mogą ruszyć, ponieważ znaczna liczba części zamiennych do czołgów Leopard jest przeznaczana przede wszystkim na renowację czołgów ukraińskiej armii.

Leopardy 1A5BR to wciąż znaczące jednostki w brazylijskiej flocie czołgów. Południowoamerykański kraj ma ich w sumie ponad 200. To jednostki, które zostały zakupione w 2006 r. od krajów europejskich przesiadających się na nowsze maszyny i dostosowane do brazylijskich standardów.