Nowy morski drapieżnik krył się na głębokości podwodnego Mount Everestu. Lubi kurczaka

W wodach Rowu Atakamskiego, na głębokości dokładnie 7 902 metrów, naukowcy odkryli całkiem nowy gatunek drapieżnika, który zaskoczył ich obecnością w tym unikalnym ekosystemie. Nowo odkryty gatunek, nazwany Dulcibella camanchaca , został złapany podczas ekspedycji w 2023 roku. Nazwa pochodzi od słowa oznaczającego "ciemność" w językach ludów andyjskich, co doskonale oddaje jego środowisko życia w najciemniejszych głębinach oceanu.

Odkrycie zostało opisane w czasopiśmie naukowym "Systematics and Biodiversity". Naukowcy zupełnie się tego nie spodziewali - podczas wyprawy badawczej zastosowali różne przynęty z mięsa kurczaka, bo nastawiali się raczej na odnalezienie padlinożerców, a nie dużego drapieżnego skorupiaka . Nieoczekiwanie w sieci wpadła Dulcibella camanchaca. Mimo braku oczu, jest doskonale przystosowana do życia w ekstremalnych warunkach głębinowych, gdzie panuje ogromne ciśnienie i ograniczona widoczność . Jej smukłe i zwinne ciało oraz silne przednie odnóża przypominające szczypce pozwalają na skuteczne polowanie na mniejsze ofiary.

To odkrycie stanowi ważny krok w zrozumieniu ekosystemu Rowu Atakamskiego, gdzie organizmy muszą przystosować się do ekstremalnych warunków głębokości, ciśnienia i ciemności. Dulcibella camanchaca jest przykładem różnorodności i zdolności adaptacyjnych skorupiaków, które można znaleźć w różnych środowiskach wodnych, od strumieni po najgłębsze części oceanu.

Johanna Weston, główny autor badania z Woods Hole Oceanographic Institution, zwracała uwagę, że użycie kurczaka jako przynęty, zamiast np. makreli, mogło zadziałać właśnie na gatunek Dulcibella camanchaca. Być może jednak samo miejsce, głębokość i czas miały większe znaczenie niż rodzaj przynęty. Zaznaczyła też, że ten obszar rowu nie był wcześniej badany, co sugeruje, że może to być istotne dla obecności nowego gatunku . Pomimo znalezienia kilku osobników, dokładne powody jego wystąpienia pozostają zagadką.

Stworzenia przystosowane do życia w ekstremalnych warunkach ciśnienia i ciemności zapewniają bogaty materiał do badań. Zdaniem badaczy, odkrycie tak dużego drapieżnika, jakiego wcześniej nie udokumentowano w Rowie Atakamskim, oznacza postęp w zrozumieniu tego niezwykłego ekosystemu. Dla naukowców fascynujące są sposoby, w jakie różne gatunki dostosowują się do ekstremalnych warunków na Ziemi. Johanna Weston podkreśliła, że amfipody są różnorodne i występują w wielu środowiskach, od strumieni po głębokie oceany. Zaskakujące jest, że mimo różnic środowiskowych mają wiele wspólnych cech morfologicznych.