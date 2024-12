Całkiem nowe małpy, węże czy krokodyle. Blisko 750 gatunków odkrytych w Afryce

World Wildlife Fund (WWF), czyli jedna z największych międzynarodowych organizacji zajmująca się ochroną zwierząt na całym świecie, opublikowała właśnie duży raport na temat odkryć ze świata flory i fauny. Dane zbierane były przez ponad 10 lat (2013-2023). Wynika z niego, że region dorzecza Konga w Afryce Środkowej skrywał co najmniej 742 nowych gatunków zwierząt.

Badania i obserwacje prowadzone były w dorzeczu rzeki Konga, które rozciąga się na teren pięciu państw: Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Demokratyczną Republikę Konga, Gabon oraz Republikę Konga. Choć niektóre z nowo odkrytych osobników mogły być znane mieszkańcom od dawna, to dla nauki są one nowością. Raport WWF zawiera listę nowych gatunków, odkrytych i opisanych przez badaczy z całego świata. Dane pochodzą z różnych ekspedycji, oficjalnych i uznanych naukowych baz danych i recenzowanych czasopism naukowych.

Spośród wszystkich nowych gatunków gadów na uwagę zasługuje krokodyl środkowoafrykański wąskopyski (Mecistops leptorhynchus). Pierwotnie uważano, że jest to ten sam gatunek, co krokodyl zachodnioafrykański (Mecistops cataphractus), jednak badania i dokładna analiza sekwencjonowania molekularnego ujawniły nowy gatunek, który "ukrywał się na widoku". Niestety utrata siedlisk i kłusownictwo wpływają na oba gatunki, co sprawia, że nowo odkryty rodzaj krokodyla najprawdopodobniej stanie się zagrożony w przyszłości.