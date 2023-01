Nowy bohater Ukrainy z wiadomością dla Rosjan. To "kapitan HIMARS"

Na nagraniu zauważyć można zamaskowanego żołnierza ze specjalnie zmienionym głosem, który ma być "kapitanem HIMARS-em". Zwraca się on do rosyjskich żołnierzy: "jestem twoją szansą, abyś wrócił do domu żywy. Podaj mi współrzędne miejsc, gdzie skoncentrowane są pojazdy opancerzone, siedziby, broń. Wtedy nie zaatakuje twoich stanowisk. Zniszczę jedynie czołgi, artylerię, pociski artyleryjskie i paliwo. Wtedy podczas ataku nikt nie wyśle cię do rzeźni. W taki sposób możesz uratować swoje życie i życie swoich przyjaciół". Materiał kończy się kilkoma wystrzałami.