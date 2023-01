Starcie "Krakena" z czołgiem T-90M. Wszystko udało się nagrać [Wideo]

Nagranie, które wykonały drony, pochodzi ze wsi Nowoseliwśke znajdującej się w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie. Został następnie udostępniony na Twitterze za pośrednictwem profilu Ukraine Weapons Tracker, który zasugerował, że rosyjskie siły doznały dużych strat i zarówno czołg T-90M jak i transporter opancerzony BTR-80 będzie bardzo ciężko naprawić. Nagranie możecie zobaczyć poniżej - już w pierwszej jego części widać, jak rosyjskie jednostki stają w płomieniach.

Według informacji podsumowujących działania "Krakena", jednostka liczy sobie ok. 1800 ochotników. Chociaż ich działania nie raz wzbudzały kontrowersje, to jednak bojownicy cieszą się dużym poparciem. Wiele ich akcji było bardzo efektywnych i poważnie ograniczały możliwości działań rosyjskich najeźdźców. Bardzo skutecznie korzystają m.in. z dział, haubic oraz systemów takich jak M142 HIMARS i M270 MLRS. Chociaż "Kraken" nie jest oficjalnie częścią ukraińskiej armii to podlega tamtejszemu Ministerstwu Obrony.