Nowe Kraby w Żelaznej Dywizji. Nowoczesna artyleria dla polskich żołnierzy

Jest to część większego programu – w 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę na dostarczenie przez Hutę Stalowa Wola 96 nowych armatohaubic. Razem z 24 pojazdami, których podwozia K9 zostały wyprodukowane w Korei, daje to 120 Krabów, które do 2024 roku mają trafić do służby.