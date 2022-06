Nowe ciężarówki armii USA. Dostaną mobilne reaktory jądrowe

Reaktor będzie przeznaczony do bezpiecznego i szybkiego przemieszczania drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną. Cały system reaktora ma być możliwy do montażu i uruchomienia w przeciągu zaledwie 72 godzin. Wyłączenie, ochłodzenie, odłączenie i spakowanie na czas transportu ma nastąpić w czasie krótszym niż siedem dni.

Zgodnie z projektem, reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem będzie działał na poziomie mocy od 1 do 5 MWe, zaś jego transport będzie możliwy w dedykowanych kontenerach transportowych. Przenośny rdzeń reaktora i powiązany system sterowania mają zostać zaprojektowane tak, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo we wszystkich warunkach. Paliwo zostało już przetestowane i zweryfikowane do temperatur znacznie przekraczających warunki pracy reaktora.